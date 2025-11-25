Οι Guns N’ Roses επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή, ανακοινώνοντας μια παγκόσμια περιοδεία για το 2026 με περισσότερες από 60 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα κυκλοφορήσουν δύο ολοκαίνουρια τραγούδια.

Η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου από το Μοντερρέι του Μεξικό, με σταθμούς σε Νότια Αμερική και Ευρώπη, όπως Πολωνία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία, πριν επιστρέψουν στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο.

Στις 2 Δεκεμβρίου, οι Guns N’ Roses θα κυκλοφορήσουν τα νέα τους singles, «Nothin’» και «Atlas», τα πρώτα ολοκαίνουρια κομμάτια τους μετά το «The General» του 2023.

Αν και το συγκρότημα έχει παρουσιάσει μεμονωμένα τραγούδια την τελευταία δεκαετία, ο τελευταίος ολοκληρωμένος δίσκος τους παραμένει το «Chinese Democracy» του 2008.

Η περιοδεία θα περιλαμβάνει τόσο τις κλασικές επιτυχίες, όσο και «αφανή διαμαντάκια» για τους φανατικούς, μαζί φυσικά με το νέο υλικό. Σημαντική στιγμή θα είναι η εμφάνιση στο θρυλικό Rose Bowl της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου οι Guns N’ Roses επιστρέφουν για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 30 χρόνια.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του συλλεκτικού box set «Live Era ‘87–’93», με remastered ηχητικό υλικό και ανανεωμένο εικαστικό. Παράλληλα, το συγκρότημα συνεχίζει με νέα σύνθεση στα ντραμς, καθώς ο μακροχρόνιος ντράμερ Frank Ferrer αποχώρησε τον Μάρτιο μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η μπάντα είχε αναφέρει: «Οι Guns N’ Roses ευχαριστούν τον Frank Ferrer για τη φιλία, τη δημιουργικότητα και τη σταθερή παρουσία του τα τελευταία 19 χρόνια και του εύχονται καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

Οι ενδιαφερόμενοι για τα εισιτήρια στη Βόρεια Αμερική μπορούν να εγγραφούν για προπώληση έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τα μέλη του επίσημου fan club «Nightrain» θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον προπωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Guns N’ Roses Announce 2026 World Tour Dates as They Tease Two New Singles https://t.co/c5ouCDoAoD — People (@people) November 24, 2025

Πηγή: people