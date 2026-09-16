Gustavo Puerta: Ο 23χρονος άσος του Ολυμπιακού θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!

Ο Gustavo Puerta και η σύζυγός του, Valeria Valencia ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο παιδί τους. Η Valeria έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμιότυπα από την εγκυμοσύνη της, με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της να πρωταγωνιστεί στις φωτογραφίες.

Το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο, αποτυπώνοντας με τον πιο γλυκό τρόπο τη χαρά αυτής της νέας αρχής. Στο οικογενειακό άλμπουμ τους δεν λείπει ούτε ο τετράποδος φίλος τους, ο οποίος συμμετέχει με τον δικό του τρόπο στις στιγμές που μοιράζονται.

Η Valeria συνόδευσε τις φωτογραφίες με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, αναφερόμενη στις μέρες που περνούν και τους φέρνουν όλο και πιο κοντά στο πιο πολύτιμο δώρο της ζωής τους.

Η ανάρτηση αποτυπώνει την προσμονή του ζευγαριού, το οποίο μετρά πλέον αντίστροφα μέχρι τη στιγμή που θα γνωρίσει το νέο μέλος της οικογένειάς του.

Για τον 23χρονο Κολομβιανό μέσο του Ολυμπιακού, αυτή η περίοδος συμπίπτει με μια σημαντική στιγμή και στην επαγγελματική του ζωή. Ο Gustavo Puerta καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, την ώρα που εκτός γηπέδου ετοιμάζεται για ένα εντελώς διαφορετικό και πρωτόγνωρο ρόλο.

Οι ποδοσφαιρικές υποχρεώσεις, οι προπονήσεις και η προσπάθεια να καθιερωθεί στην ομάδα συνυπάρχουν πλέον με την πιο γλυκιά αντίστροφη μέτρηση. Η οικογένεια του Gustavo Puerta και της Valeria μεγαλώνει και οι δυο τους περιμένουν με ανυπομονησία τη στιγμή που θα κρατήσουν αγκαλιά το πρώτο τους παιδί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη VALERIA VALENCIA (@valeriavalencia___)

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