Η Gwen Stefani αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξη στο podcast Hallow: Prayers and Meditation πως η εγκυμοσύνη της στα 44 ήρθε σαν θαύμα, με πρωταγωνιστή… τον μεγαλύτερό της γιο.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πως ένιωθε ότι ήταν «πολύ μεγάλη» για να του δώσει ένα αδερφάκι και σχεδόν απολογούνταν στον ίδιο.

«Πραγματικά ήθελα άλλο ένα παιδί, αλλά η ηλικία μου φαινόταν εμπόδιο», είπε. Ο γιος της, Κίνγκστον, τότε 8 ετών, παρακαλούσε τον Θεό κάθε βράδυ να αποκτήσει η μαμά του ένα μωρό: «Θυμάμαι να σκέφτομαι “Κοίτα το μικρό μου αγόρι. Προσεύχεται για μένα”».

Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, η Stefani έμεινε έγκυος στον Απόλο, τον οποίο απέκτησε φυσιολογικά, αποκαλώντας τη στιγμή «το πρώτο θαύμα».

Η ιστορία της Stefani δείχνει πώς η πίστη και οι μικρές στιγμές της καθημερινότητας μπορούν να γίνουν αφορμή για θαύματα. Η δύναμη ενός παιδιού να προσεύχεται για τους γονείς του συγκινεί και δίνει ελπίδα.

