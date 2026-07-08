Μια άκρως εντυπωσιακή ανάρτηση επέλεξε η Charlize Theron για να προλογίσει την παγκόσμια πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Ενσαρκώνοντας τη μυθική Καλυψώ, τη θεά που κράτησε τον Οδυσσέα αιχμάλωτο για επτά χρόνια στην Ωγυγία, η 50χρονη οσκαρική ηθοποιός έδειξε να έχει επηρεαστεί από τον μυστικισμό του χαρακτήρα της.

Μέσα από το προφίλ της στο Instagram, μοιράστηκε μια γυμνή φωτογραφία της, στολισμένη μόνο με διαμαντένια σκουλαρίκια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των εκατομμυρίων ακολούθων της.

Και μπορεί αυτή να ήταν η πιο αποκαλυπτική φωτογραφία της κινηματογραφικής Καλυψούς, ωστόσο η Theron εντυπωσίασε με όλες τις στυλιστικές επιλογές της τόσο στο Λονδίνο τη όσο και στο Παρίσι όπου συνεχίστηκαν οι προβολές της Οδύσσειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charlize Theron (@charlizeafrica)

«Έτσι εμφανίζεσαι στο Λονδίνο» έγραψε στην ανάρτησή για την παρουσία της στη βρετανική πρωτεύουσα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Charlize Theron (@charlizeafrica)

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