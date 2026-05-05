Μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της βραδιάς ανήκει στον Bad Bunny, ο οποίος εμφανίστηκε στο Met Gala αγνώριστος. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης υιοθέτησε ένα άκρως θεατρικό στυλ, υποδυόμενος τον εαυτό του σε προχωρημένη ηλικία. Η λεπτομερής μεταμόρφωσή του, η οποία περιελάμβανε από ρυτίδες μέχρι vintage αξεσουάρ, τον κατέστησε το πρόσωπο της ημέρας στα social media, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως έναν από τους πιο τολμηρούς performers στον κόσμο.

Η εικόνα του με γηρασμένα χαρακτηριστικά, μπαστούνι και ρολόι τσέπης τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, κάνοντας την εμφάνισή του ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς.

Πίσω από τη μεταμόρφωση του Πορτορικανού σταρ βρισκόταν ο γνωστός make up artist Μάικ Μαρίνο, ο οποίος έχει υπογράψει στο παρελθόν ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές της Heidi Klum.

Για την εμφάνιση του Bad Bunny δημιουργήθηκαν προσθετικά στοιχεία και λεπτομέρειες που έδωσαν στο πρόσωπο και στα χέρια του την όψη ενός μεγαλύτερου ηλικιακά ανθρώπου, με ρυτίδες, χαλάρωση και σημάδια του χρόνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επιλογή του κοστουμιού. Ο καλλιτέχνης φόρεσε ένα custom μαύρο σμόκιν, το οποίο σχεδίασε σε συνεργασία με τη Zara, φέρνοντας το high street brand στο πιο διάσημο fashion event του πλανήτη. Η επιλογή αυτή προκάλεσε σχόλια, καθώς η Zara βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του Met Gala μέσα από μια εμφάνιση με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα.

Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δημιουργικούς και απρόβλεπτους άνδρες στο red carpet, συνδυάζοντας avant-garde αισθητική με πολιτισμικά στοιχεία από το Πουέρτο Ρίκο.

