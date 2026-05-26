Η Bella Hadid επέλεξε ένα μαγιό της εταιρείας Indah, με έδρα το Μπαλί το οποίο περιγράφεται ως «η τέλεια ισορροπία μεταξύ skinny στυλ και προσαρμόσιμης κάλυψης».

Με εντελώς ανοιχτή πλάτη και πλαϊνά, μαζί με ένα βαθύ ντεκολτέ, το στυλ ολοκληρώνεται με τρία ρυθμιζόμενα κορδόνια που επιτρέπουν σε αυτόν που το φοράει να βρει την τέλεια εφαρμογή. Το μοντέλο συμπλήρωσε την εμφάνισή του με ένα κροσέ μαντήλι, γυαλιά ηλίου Chanel και χρυσά σκουλαρίκια κρίκους.

Σαν να μην έφταναν αυτές οι φωτογραφίες, το βράδυ της Δευτέρας 25/2 η Bella Hadid δημοσίευσε μια σέξι selfie μπροστά σε καθρέφτη, κρύβοντας με τα χέρια της τα απαραίτητα.

