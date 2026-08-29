Η Celine Dion ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή, αφού έχει διοργανώσει μια σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027, με τις πρώτες δέκα να έχουν προγραμματιστεί για το Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Χθες, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η αγαπημένη τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, η Celine Dion βρέθηκε έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau του Παρισιού, όπου την υποδέχθηκε πλήθος κόσμου.

Η ίδια χαιρετούσε τους θαυμαστές της συγκινημένη και έστελνε φιλιά. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα κομψή, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι.

Η Celine Dion είναι έτοιμη για το comeback της, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person. Πλέον, νιώθει πολύ καλύτερα με την υγεία της και θα χαρίσει μοναδικές βραδιές σε όσους έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τις συναυλίες της.

Με εξαίρεση την εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, η τραγουδίστρια δεν είχε τραγουδήσει στη Γαλλία για σχεδόν μια δεκαετία. Η τελευταία σειρά συναυλιών της στη χώρα ήταν το 2017.

Μιλώντας στο δίκτυο BFM TV μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το ξενοδοχείο της, η Celine Dion δήλωσε: «Νιώθω τη στήριξη του κόσμου από την πρώτη μέρα και αυτή η ιστορία συνεχίζεται. Είναι πραγματικά το δεύτερο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ».

Céline Dion showed her fans some love as she arrived at the Hotel Le Royal Monceau in Paris, France, ahead of her series of concerts in the French capital.🤍 📹: BACKGRID pic.twitter.com/4BNTHYrokS — Page Six (@PageSix) August 28, 2026

govastiletto.gr – Celine Dion: Νέο τραγούδι στις 3 Ιουλίου από τη σπουδαία ερμηνεύτρια