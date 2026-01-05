Η Χριστίνα Σούζη υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με μία ανανεωμένη εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Η γνωστή μετεωρολόγος αποφάσισε να δώσει χρώμα στα μαλλιά της, προσθέτοντας έντονες μπλε ανταύγειες που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου hair look έγινε τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στην εκπομπή Live You, κατά την καθιερωμένη ημερήσια πρόγνωση του καιρού.

Η συνεργάτιδά της, Μαρία Αναστασοπούλου, σχολίασε ενθουσιασμένη τις αλλαγές, επισημαίνοντας πόσο φρέσκια και μοντέρνα δείχνει η Χριστίνα Σούζη.

Στην αλληλεπίδρασή τους, η συζήτηση πήρε παιχνιδιάρικο τόνο:

Μαρία Αναστασοπούλου: Είναι μπλε;

Χριστίνα Σούζη: Είναι μπλε.

Μαρία Αναστασοπούλου: Βλέπω σωστά; Είναι μπλε ανταύγειες;

Χριστίνα Σούζη: Μια χαρά βλέπεις.

Μαρία Αναστασοπούλου: Έφυγα και σε βρίσκω το ’26 με μπλε μαλλιά;

Χριστίνα Σούζη: Έτσι μου ήρθε.

Μαρία Αναστασοπούλου: Σου ταιριάζει πολύ.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Σούζη στράφηκε προς τον Άρη Πορτοσάλτε για τη γνώμη του, με τον ίδιο να απαντά με χιούμορ: «Δεν σχολιάζω ποτέ ατομικές επιλογές».