Την εμφάνιση της Άννας Βίσση στη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ σχολίασε η Έλενα Γαλύφα, στην κάμερα του Happy Day. Χωρίς να χαριστεί, η γνωστή fashion expert τοποθετήθηκε για τα looks της τραγουδίστριας. Αν και αναγνώρισε το εξαιρετικά υψηλό budget της βραδιάς, τόνισε πως περίμενε πολύ πιο ιδιαίτερες και διαχρονικές εμφανίσεις, οι οποίες τελικά δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες.

Θυμίζουμε πως η Άννα Βίσση έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή τραγουδώντας το «Αιγαίο», φορώντας ένα λευκό δερμάτινο jumpsuit του Ashi Studio. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν από μόνο του αρκετά εντυπωσιακό, καθώς το λευκό leather αποτελούσε το βασικό στοιχείο της εμφάνισης.

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση φόρεσε ένα εντυπωσιακό silver παλτό με λεπτομέρειες από φτερά, το οποίο σχεδιάστηκε και ράφτηκε από τη stylist της, Rita Melssen. Το ασημί υλικό αντανακλούσε έντονα τα φώτα της σκηνής, ενώ οι λεπτομέρειες από φτερά έδιναν στην εμφάνιση ακόμη πιο θεατρικό χαρακτήρα.

H Έλενα Γαλύφα δήλωσε πως δεν έμεινε εντυπωσιασμένη. «Θα περίμενα τα ρούχα της Βίσση να είναι πιο iconic, επειδή άκουσα ότι η παραγωγή ήταν πανάκριβη και χάλασαν πολλά λεφτά. Θα μπορούσαν να δώσουν κάτι παραπάνω για να φτιάξουν κάτι που θα μείνει στην ιστορία. Δεν την κολάκευαν τα ρούχα, θα ήθελα μια πιο αυθεντική Άννα και όχι κάτι που δεν έχω ξαναδεί», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Alpha.

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