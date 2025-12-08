Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο τα ξημερώματα, αφού ένιωσε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πρόβας για το «The Voice of Greece». Κρίθηκε απαραίτητο να παραμείνει νοσηλευόμενη για μια σειρά εξετάσεων. Η εταιρεία της ανακοίνωσε πως θα απέχει από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, προκειμένου να αναρρώσει πλήρως.

H ανακοίνωση της εταιρείας της

Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της.

