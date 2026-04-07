Με άρωμα “Tokyo Drift” και την Kim Kardashian στο κάθισμα του συνοδηγού, ο Lewis Hamilton επισημοποίησε το νέο μεγάλο ειδύλλιο της διεθνούς showbiz.

Ο οδηγός της Ferrari μοιράστηκε ένα βίντεο τη Δευτέρα, στο οποίο η Kardashian εμφανίζεται να απολαμβάνει τη διαδρομή και να δηλώνει ενθουσιασμένη, σφραγίζοντας έτσι τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες.

Όπως φαίνεται στο τέλος του βίντεο που γυρίστηκε σε drift με μια Ferrari F40 σε χώρο στάθμευσης στο Τόκιο, η Kim Kardashian βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού.

Μετά τα εντυπωσιακά πλάνα που θυμίζουν video clip, το βίντεο κλείνει με καπνό να καλύπτει τη Ferrari με το διάσημο ζευγάρι. Όταν, όμως, ο καπνός διαλύεται, η κάμερα εστιάζει στην Kim Kardashian που ακούγεται να σχολιάζει: «Αυτό είναι τρελό».

