Η Κόνι Μεταξά απάντησε δημόσια για τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον Τάσο Ξιαρχό μέσα από τα social media. Οι δύο πρώην φίλοι αντάλλαξαν δηλώσεις και αφορμή για την ένταση στάθηκε μια αναφορά του Ξιαρχό για την επαγγελματική πορεία της Κόνι.

Η τραγουδίστρια τόνισε ότι δεν θεωρεί αρνητικό το γεγονός ότι έχει εργαστεί σε πανηγύρια και άλλους χώρους ψυχαγωγίας. «Δεν ντρέπομαι για το πού εργάζομαι. Μπορώ να προσαρμοστώ παντού και να περνάω καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κόνι επεσήμανε ότι η επιλογή της να εργάζεται όπου αισθάνεται άνετα και χαρούμενη δεν έχει να κάνει με το τι σκέφτονται οι άλλοι: «Μπορώ να πάω σε πανηγύρι, στα μπουζούκια ή σε μικρούς χώρους. Όλα αυτά μου δίνουν χαρά και δεν κρύβω την πραγματική μου ζωή».

Τόνισε επίσης ότι η προσωπική της ευτυχία και η ειλικρίνεια με τον εαυτό της είναι πάνω από κάθε κριτική: «Ζω όπως θέλω και απολαμβάνω ό,τι κάνω, χωρίς κόμπλεξ και χωρίς να με απασχολεί η γνώμη των άλλων».

