Η Κόνι Μεταξά μίλησε στο περιοδικό OK! για την πορεία της και τις διαστάσεις που πήρε η προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση.
Διαβάστε περισσότερα στo www.govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Κόνι Μεταξά μίλησε στο περιοδικό OK! για την πορεία της και τις διαστάσεις που πήρε η προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση.
Διαβάστε περισσότερα στo www.govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.