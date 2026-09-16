Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, η αδελφή του, Μαρία μίλησε για πρώτη φορά στην εκπομπή Live News, εκφράζοντας τη συντριβή της για την απώλεια, αλλά και την επιθυμία της οικογένειας να υπάρξουν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο 54χρονος καλλιτέχνης.

Αν και η Μαρία Μαζωνάκη επέλεξε όλα αυτά τα χρόνια να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο θάνατος, όμως, του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, την έφερε στο προσκήνιο.

«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία για τον άδικο χαμό του παιδιού μας. Τίποτα άλλο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Μαζωνάκη, ενώ σε άλλο σημείο της επικοινωνίας της εξομολογήθηκε: «Δεν το χωράει το μυαλό μου».

Η ίδια θέλησε παράλληλα να ευχαριστήσει με τον δικό της τρόπο τον κόσμο που βρέθηκε στους δρόμους για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και όλους εκείνους που εξακολουθούν να εκφράζουν την αγάπη τους για τον τραγουδιστή.

«Αυτό που θέλω να πω στους ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο, είναι να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα», ήταν τα λόγια της.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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