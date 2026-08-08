Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr την απαθανάτισε με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο σε κοσμοπολίτικη παραλία του νησιού.

Η φωτογράφος και επιχειρηματίας εντυπωσίασε με την κομψότητά της, φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό με ένα ώμο, που αναδείκνυε μοναδικά τη σιλουέτα της.

Το beach look της ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου με ανοιχτόχρωμους φακούς.

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Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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