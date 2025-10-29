Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Τζώρτζια Παναγή μίλησε στην κάμερα του Happy Day, θέλοντας να ξεκαθαρίσει παρερμηνείες σχετικά με προηγούμενες δηλώσεις της για τη συνεργασία της με τον Νίκο Μουτσινά.

«Συχνά γράφονται τίτλοι που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματικότητα… Σε καμία περίπτωση δε χρειάστηκα ψυχολόγο μετά τη συνεργασία μου με τον Νίκο Μουτσινά. Όταν τελείωσε η εκπομπή και επέστρεψα στην Κύπρο, ένιωσα λίγο χαμένη, αναρωτιόμουν τι γίνεται τώρα», εξήγησε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κόντρα της με την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου: «Δεν έχω καμία επαφή μαζί της, ούτε φιλική ούτε επαγγελματική. Φίλες δεν ήμασταν ποτέ. Αν τη δω, θα τη χαιρετήσω, δεν κρατάω κακία, αλλά με το χέρι στην καρδιά δεν θα συνεργαζόμουν ξανά μαζί της».

Η Τζώρτζια Παναγή, με ειλικρίνεια και ξεκάθαρη στάση, στέλνει μήνυμα για τα όριά της στις συνεργασίες και στις επαγγελματικές σχέσεις.

Govastiletto.gr – Τζώρτζια Παναγή: «Μου έκαναν πρόταση για να εκπροσωπήσω την Κύπρο στη Eurovision»