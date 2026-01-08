Το πρώην ζευγάρι Hailey Bailey και Matt Kalil βρίσκεται σε νομική διαμάχη, μετά τις δηλώσεις της Hailey που αποκάλυψε ότι ο βασικός λόγος του διαζυγίου τους ήταν το μέγεθος των γεννητικών οργάνων του πρώην αστέρα του NFL.

Η Hailey Bailey, μοντέλο και influencer με εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok και το Instagram, μίλησε για τον γάμο τους στην εκπομπή του Σουηδού YouTuber Marlon, αποκαλύπτοντας ότι παρότι προσπάθησαν «τα πάντα» για να ξεπεράσουν το πρόβλημα, η σχέση τους δεν άντεξε.

Περιέγραψε μάλιστα με χιούμορ ότι το πέος του Kalil ήταν σαν «δύο κουτιά Coca-Cola, ίσως και τρίτο».

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Matt Kalil, ο οποίος αποφάσισε να απαντήσει νομικά, καταθέτοντας αγωγή για παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής.

Σύμφωνα με το TMZ, ο Kalil υποστηρίζει ότι οι δημόσιες αποκαλύψεις προκάλεσαν ανεπιθύμητη προσοχή και σχόλια από το κοινό, επηρεάζοντας την ικανότητά του να διατηρήσει την ιδιωτική του ζωή.

Το περιστατικό δείχνει πως ακόμα και προσωπικές και πιπεράτες ιστορίες μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρές νομικές συνέπειες, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα με μεγάλο κοινό.