Ένα απίστευτο περιστατικό πραγματοποιήθηκε σε μπαρ της Τζόρτζια με πρωταγωνίστρια την αδερφή της Hailey Bieber, Alaia Baldwin, το 2024, όταν η 33χρονη συνελήφθη για επιθετική συμπεριφορά και επίθεση σε τρεις εργαζομένους που εργάζονταν στο μαγαζί εστίασης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση σε συνολικά 3 εργαζομένους, ενώ το προσωπικό υποστηρίζει ότι πέταξε ακόμη και χρησιμοποιημένο ταμπόν σε μια σερβιτόρα μέσα στην τουαλέτα του προσωπικού, αλλά και ότι χτύπησε ένα από τα θύματα στα γεννητικά όργανα και τράβηξε τούφες μαλλιών από το κεφάλι ενός άλλου θύματος.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η αδερφή της Hailey Bieber, Alaia Baldwin Aronow

Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, οι εισαγγελείς της Τζόρτζια απήγγειλαν αναλυτικά 4 πλημμεληματικές κατηγορίες εις βάρος της Alaia: για απλή σωματική βλάβη, απλή επίθεση, σωματική βλάβη και παράνομη είσοδο.

Σε περίπτωση καταδίκης, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους, με την απολογία της να έχει οριστεί για τις 23 Απριλίου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όταν η Baldwin μπήκε στην τουαλέτα που προορίζεται αποκλειστικά για το προσωπικό και της ζητήθηκε να κατευθυνθεί στην τουαλέτα των πελατών.

Εκείνη τότε φέρεται πως έγινε επιθετική, ξεκίνησε απειλές και τελικά επιτέθηκε σε τρεις εργαζόμενους, τραβώντας τα μαλλιά ενός φύλακα ασφαλείας ενώ προσπαθούσε να τη συγκρατήσει, ενώ ένας δεύτερος φύλακας δέχτηκε κλωτσιά στα γεννητικά όργανα όταν προσπάθησε να την ακινητοποιήσει.

Πηγή: dailymail.com / φωτογραφίες: people.com

