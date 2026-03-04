Η Hailey Bieber μίλησε στο podcast «SHE MD», και αποκάλυψε ότι πριν μείνει έγκυος τον Αύγουστο του 2024, είχε διαγνωστεί με διάφραγμα μήτρας.

Η εν λόγω πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο αποβολής και πρόωρου τοκετού και η γιατρός της, η οποία επίσης συμμετείχε στη συνέντευξη, δήλωσε: «Της είπα “Μην μείνεις έγκυος”». Η Hailey Bieber ανέφερε: «Ναι. Είχα ένα διάφραγμα στη μήτρα μου και η γιατρός συνέχιζε να λέει “Πρέπει να το παρακολουθούμε και να το εξετάσουμε πριν μείνεις έγκυος, γιατί μπορεί ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν ξέρω ακριβώς. Πρέπει να δούμε. Ίσως χρειαστεί να σου κάνω μια μικρή επέμβαση. Δεν είμαι σίγουρη”.

Κι εγώ ήμουν σε φάση “Εντάξει. Δεν σκέφτομαι να μείνω έγκυος τώρα, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει η ώρα”. Και μετά έμεινα μαγικά έγκυος». Τότε, η γιατρός είπε: «Και μετά με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει “Είμαι έγκυος”. Κι εγώ λέω “Όχι”». Στη συνέχεια, εξήγησε ότι το διάφραγμα μήτρας είναι γενετικό και ότι οι γυναίκες γεννιούνται με αυτό και πως μπορεί να υπάρχει “ήπιο, μέτριο ή σοβαρό διάφραγμα”.

Η γιατρός διευκρίνησε ότι το διάφραγμα της Hailey Bieber ήταν μέτριας μορφής και ο κίνδυνος αποβολής στην εγκυμοσύνη της ήταν 25% έως 40% και υπήρχε 10% έως 20% πιθανότητα πρόωρου τοκετού: «Νομίζω ότι αυτό ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας. Γιατί καθώς καταλαβαίναμε ότι το μωρό μεγάλωνε, το διάφραγμα διαστελλόταν. Όλα άνοιγαν και λειτουργούσαν όπως έπρεπε, ευτυχώς», είπε τότε το μοντέλο και επιχειρηματίας.

Δείτε το βίντεο με την εξομολόγησή της:

