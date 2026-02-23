Η Hailey Bieber προχώρησε σε δωρεά 25.000 δολαρίων στο GoFundMe, που δημιουργήθηκε για τη στήριξη της οικογένειας του Eric Dane, μετά τον θάνατό του σε ηλικία 53 ετών από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση.

Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε, για να συγκεντρωθεί οικονομική βοήθεια για τη σύζυγό του, Rebecca Gayheart, και τις δύο κόρες τους,Billie και Georgia. Σύμφωνα με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία της πλατφόρμας, το ποσό που έχει συγκεντρωθεί έχει ξεπεράσει τις 200.000 δολάρια.

Επίσης, στους δωρητές περιλαμβάνονται πρόσωπα από το χώρο του θεάματος και της τηλεόρασης, όπως ο Brad Falchuk, σύζυγος της Gwyneth Paltrow, ο μάνατζερ Guy Oseary, η πρόεδρος της Disney Dana Walden και ο παραγωγός Randall Emmett.

Σε ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι ο ηθοποιός πέρασε «τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από στενούς φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, που ήταν ο κόσμος του».

Η καμπάνια GoFundMe δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη ιατρικών εξόδων και τη μελλοντική υποστήριξη των παιδιών. Όπως αναφέρεται στο σχετικό μήνυμα, ο Eric Dane, ακόμη και όταν η υγεία του επιδεινωνόταν, παρέμενε προσηλωμένος στο να στηρίζει άλλους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν την ίδια ασθένεια.

Η εξέλιξη της ALS ήταν ταχύτερη από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που οδήγησε φίλους του να κινητοποιηθούν οικονομικά για τις κόρες του.

Ο Eric Dane και η Rebecca Gayheart γνωρίστηκαν το 2003 και παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα στο Las Vegas. Χώρισαν το 2018, η ηθοποιός στάθηκε ωστόσο στο πλευρό του μετά τη διάγνωση, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της φροντίδας του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε αναφέρει ότι τα παιδιά ζούσαν αποκλειστικά μαζί της και ότι προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη, λειτουργώντας ως παράδειγμα δύναμης για εκείνα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο.

Η πρωτοβουλία των φίλων του ηθοποιού έρχεται να προστεθεί στο κύμα στήριξης και συγκίνησης που έχει προκαλέσει ο θάνατός του στο Hollywood και στο κοινό που τον αγάπησε.

