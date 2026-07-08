Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή από την κοινή τους πορεία μοιράστηκε η Hailey Bieber, με αφορμή τη συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την ημέρα που ο Justin Bieber της έκανε πρόταση γάμου.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο, στο οποίο οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, θυμίζοντας στους θαυμαστές τους μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της σχέσης τους.

Η Hailey Bieber συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λιτή φράση «8 χρόνια», προσθέτοντας δύο emoji με δαχτυλίδια, τιμώντας την επέτειο της πρότασης γάμου που είχε δεχτεί από τον Justin το 2018.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αντιδράσεις μέσα σε λίγες ώρες, με τους θαυμαστές του ζευγαριού να στέλνουν ευχές και μηνύματα αγάπης, γιορτάζοντας μαζί τους ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στη σχέση τους.

Govastiletto.gr – Justin & Hailey Bieber: Η επιθυμία να γίνουν ξανά γονείς