Η Hailey Bieber έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα της ταινίας Wuthering Heights στο Σίδνεϊ με μια εντυπωσιακή high-fashion εμφάνιση.

Επέλεξε ένα μαύρο, διάφανο δαντελένιο φόρεμα σε μάξι μήκος, που συνδύαζε αισθησιασμό και κομψότητα, αφήνοντας λίγα στη φαντασία.

Το φόρεμα πρωταγωνιστούσε από μόνο του, ενώ τα minimal αξεσουάρ και το sleek beauty look ολοκλήρωσαν την εμφάνιση με έναν απόλυτα μοντέρνο και στυλάτο τρόπο.

Με αυτή την επιλογή, η Hailey απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει να χειρίζεται την ισορροπία ανάμεσα στο sexy και το πολυτελές με απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Πηγή: dailymail.co.uk