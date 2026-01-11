Η Hailey Bieber δηλώνει πανέτοιμη για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και μας το δείχνει μέσα από ένα καυτό βίντεο για τη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret, φορώντας τα πιο romantic-sexy εσώρουχα της συλλογής του διάσημου αμερικανικού brand.

H Victoria’s Secret κυκλοφόρησε τη συλλογή της για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου 2026 με το μοντέλο να πρωταγωνιστεί στην καμπάνια με τίτλο «A Very VS Valentine’s», όπου συμμετέχουν επίσης οι Isabeli Fontana, Maty Fall Diba και Alexis Carrington, και εμείς θαυμάσαμε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε το διάσημο brand στο Instagram του.

Η 29χρονη Hailey Bieber ποζάρει πάνω σε μια τραπεζαρία για την αισθησιακή καμπάνια, πίσω από αναμένα κεριά και φοράει το Heart Chiffon Unlined Bralette και το Heart Chiffon Bikini Panty, ενώ άλλα κομμάτια της συλλογής για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2026 περιλαμβάνουν το Glazed Satin Heart Short Pajama Set, καθώς και τα Very Sexy Euphoric και Very Sexy Blush Eau de Parfums.

Η Hailey Bieber φαίνεται, σε μια άλλη λήψη από την καμπάνια, να βάφει τα νύχια των ποδιών της καθισμένη σε ένα συρτάρι vintage συρταριέρας, ενώ φοράει εσώρουχα της Victoria’s Secret. Η φωτογραφία είναι μια υπενθύμιση στον «Άγγελο» της Victoria’s Secret, Gisele Bündchen, που πόζαρε με παρόμοιο τρόπο σε καμπάνια του brand το 2001.

Η Hailey Bieber μοιράστηκε στο Instagram της φωτογραφίες με κόκκινα εσώρουχα, κι όπως ήταν φυσικό έλαβε τα πιο θερμά σχόλια για την εικόνα της, με τους followers της να θαυμάζουν την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

