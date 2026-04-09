Η Rhode της Hailey Bieber ενώνει τις δυνάμεις της με τον Justin Bieber για μια limited-edition συλλογή. Με έμπνευση από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του Justin στη σκηνή του Coachella, το brand λανσάρει αποκλειστικά προϊόντα που υπόσχονται να γίνουν το απόλυτο trend του φετινού φεστιβάλ.

O pop star, είναι headliner στο μουσικό φεστιβάλ του 2026 στο οποίο θα εμφανιστεί στις 11 και 18 Απριλίου.

Αν και για τους φαν του Justin Bieber αυτό το νέο μοιάζει βγαλμένο από millennial όνειρο, το brand επιβεβαίωσε επίσημα ότι είναι πραγματικότητα αποκαλύπτοντας την κυκλοφορία τριών προϊόντων που θα είναι διαθέσιμα στις 13 Απριλίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Tι προϊόντα θα δούμε;

To βασικό προϊόν της συνεργασίας είναι patches για σπυράκια. Μάλιστα το brand τα προωθεί εδώ και μήνες ενώ και η ίδια η Hailey έχει ανεβάσει φωτογραφίες της στο Instagram φορώντας τα.

Τα pimple patches θα είναι διαθέσιμα σε πέντε αποκλειστικά σχήματα που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με τον Justin, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων εμπνευσμένων από μουσικά φεστιβάλ, όπως μανιτάρια και μαργαρίτες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη rhode skin (@rhode)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

Όσον αφορά τη σύνθεση των patches, το υδροκολλοειδές υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένα είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει την εμφάνιση των ατελειών, απορροφώντας το περίσσιο σμήγμα και τα κατάλοιπα από τους πόρους.

Επιπλέον, τα συγκεκριμένα patches είναι αδιάβροχα, ανθεκτικά στον ιδρώτα και σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν αίσθηση «δεύτερου δέρματος» μένοντας σταθερά όλη μέρα ή νύχτα.

Προτείνεται να εφαρμόζονται ως το τελευταίο βήμα της ρουτίνας, σε καθαρό και στεγνό δέρμα. Για καλύτερα αποτελέσματα, φόρεσέ τα για έξι έως οκτώ ώρες. Στα plus των patches σημείωσε ότι χάρη στη συσκευασία που ξανακλείνει, είναι ιδανικά για ταξίδια και έτοιμα για χρήση όποτε τα χρειαστείς.

Η συνεργασία Rhode x The Biebers παρουσιάζει μια νέα, limited-edition εκδοχή με τα Banana Peel Peptide Eye Prep που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2025 αλλά και το Peptide Lip Treatment in Caramelized Banana.

