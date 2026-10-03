Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δικαστική διαμάχη της Halle Berry με τον πρώην σύζυγό της, Olivier Martinez, με επίκεντρο τον 12χρονο γιο τους, Maceo.

Η προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου

Δικαστής στο Λος Άντζελες αποφάσισε προσωρινά να αλλάξει το καθεστώς επιμέλειας, δίνοντας στον Olivier Martinez την κύρια φροντίδα του παιδιού.

Παράλληλα, εκδόθηκε περιοριστική εντολή εις βάρος της Halle Berry, η οποία εξακολουθεί να μπορεί να βλέπει τον γιο της δύο ημέρες την εβδομάδα και ανά δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Η απόφαση δεν αποτελεί οριστική κρίση για τις καταγγελίες. Η επόμενη ακρόαση έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Οι καταγγελίες και η απάντηση της ηθοποιού

Ο Olivier Martinez υποστηρίζει ότι στις 26 Σεπτεμβρίου η Halle Berry επιτέθηκε σωματικά στον γιο τους και τον έπιασε από τον λαιμό. Με βάση τους ισχυρισμούς του, ζήτησε την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού και περιοριστικά μέτρα.

Η πλευρά της Halle Berry αρνείται τις κατηγορίες. Η δικηγόρος της, Marina Beck, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «εντελώς αβάσιμους και σκόπιμα παραπλανητικούς», υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός παραμένει προσηλωμένη στο συμφέρον του γιου της.

Μια διαμάχη που συνεχίζεται εδώ και χρόνια

Η Halle Berry και ο Olivier Martinez γνωρίστηκαν το 2010 και παντρεύτηκαν το 2013. Την ίδια χρονιά απέκτησαν τον Maceo. Χώρισαν το 2015, ενώ το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε το 2023, όταν συμφώνησαν να έχουν κοινή επιμέλεια του παιδιού.

Ωστόσο, οι διαφωνίες τους σχετικά με την ανατροφή του Maceo συνεχίστηκαν και μετά το διαζύγιο. Το 2024, η Halle Berry είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας αλλαγές στο καθεστώς επιμέλειας, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύζυγός της δημιουργούσε προβλήματα σε ζητήματα που αφορούσαν τη φροντίδα και την εκπαίδευση του παιδιού.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε νέα φάση, με την προσωρινή δικαστική απόφαση να ισχύει μέχρι την επόμενη ακρόαση στις 16 Οκτωβρίου.

Πηγή: people.com

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