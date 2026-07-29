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Η Halle Berry μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram μια σειρά από χαλαρές φωτογραφίες από παραθαλάσσιο προορισμό, αποπνέοντας καλοκαιρινή διάθεση και ηρεμία.

Η βραβευμένη ηθοποιός εμφανίζεται να φορά μια φλοράλ ρόμπα, την οποία συνδύασε χωρίς εσώρουχο, κρατώντας μια κούπα στο χέρι της.

Σε ορισμένα στιγμιότυπα ολοκλήρωσε το look της με ένα ψάθινο καπέλο, απολαμβάνοντας τη θέα και τις στιγμές χαλάρωσης κοντά στη θάλασσα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Halle Berry εξέφρασε τα συναισθήματά της, γράφοντας: «Σήμερα νιώθω τόσο αγαπημένη», συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικά σχόλια και αντιδράσεις από τους θαυμαστές της.

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