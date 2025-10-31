Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Λευκός Οίκος γέμισε χρώματα, μουσική και μικρές στολές το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου, καθώς ο Donald Trump και η Melania υποδέχθηκαν εκατοντάδες παιδιά και γονείς για τη φετινή γιορτή του Halloween.

Ο προεδρικός κήπος μεταμορφώθηκε σε παραμυθένιο σκηνικό, γεμάτο υπερήρωες, πριγκίπισσες, δεινόσαυρους και… μερικά μικρά «Trumps» ανάμεσα στους καλεσμένους.

Υπό τους ήχους του κλασικού Thriller του Michael Jackson, το προεδρικό ζεύγος μοίρασε σοκολάτες και γλυκά στα παιδιά που σχημάτισαν ουρές στον South Drive του Λευκού Οίκου.

Ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν τα μικρά κοστούμια εμπνευσμένα από τον Donald και τη Melania, καθώς και ένας μικρός «πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας», που τράβηξε τα βλέμματα.

Ο Πρόεδρος φάνηκε ενθουσιασμένος, δείχνοντας το κοριτσάκι που ντυνόταν σαν τη Melania, λέγοντας χαμογελώντας: «Δείτε, είναι η Melania!»

Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν παιδιά στρατιωτικών, αστυνομικών και κυβερνητικών αξιωματούχων, που είχαν την ευκαιρία να λάβουν προσωπικά τα γλυκά από το προεδρικό ζεύγος.

Μερικές από τις πιο ευφάνταστες εμφανίσεις περιλάμβαναν ένα καρότσι-Drive Thru των McDonald’s, με δύο παιδιά να μοιράζουν χαμόγελα, σε μια παιχνιδιάρικη αναφορά στην αγαπημένη fast food αλυσίδα του Trump.

Η Melania Trump για ακόμη μία φορά τράβηξε τα βλέμματα με το στιλ της, επιλέγοντας ένα wool maxi coat dress με διακριτική λεπτομέρεια στα χρώματα του Halloween.

Η εκδήλωση απέδειξε ότι, ανεξαρτήτως του ποιος κατοικεί στο Οβάλ Γραφείο, το Halloween ανήκει στα παιδιά, συνδυάζοντας χιούμορ, φαντασία και χαρά.

Govastiletto.gr – Donald Trump: Οι τρυφερές αναρτήσεις για την 20η επέτειο του γάμου του με τη Melania