Πρεμιέρα για 14η συνεχόμενη χρονιά έκανε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου το «Happy Day» στον Alpha. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρέθηκε ξανά στο τηλεοπτικό της πόστο στις 7:45 ακριβώς, υποδεχόμενη τους τηλεθεατές για την πρώτη «καλημέρα» της σεζόν στο σταθερό τους πρωινό ραντεβού.

Χαμογελαστή και ανανεωμένη, η Σταματίνα Τσιμτσιλή μπήκε στο πλατό έχοντας στο πλευρό της τη γνώριμη παρέα του «Happy Day», με τον Δημήτρη Παπανώτα, την Τίνα Μεσσαροπούλου και τον Κώστα Φραγκολιά να επιστρέφουν στις θέσεις τους.

«Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε. Ανοίξτε τα παράθυρα να μπει φως, να ξεκινήσουν τα πρωινά μας ξυπνήματα, η πρωινή μας παρέα. Έτσι θα ερχόμαστε με τα πι, θα προσπαθούμε να είμαστε εδώ χαρούμενοι, να σας κρατάμε συντροφιά. Περνάνε τα χρόνια, περνάνε γρήγορα, αλλά πιστέψτε μας το απολαμβάνουμε όπως τις πρώτες μέρες, όπως την πρώτη φορά. Και υπάρχει και αυτό το καρδιοχτύπι, όπως εκείνη τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε το 2014 είναι 2026 και αλήθεια σας το λέω, όταν χτύπησε το πρωινό ξυπνητήρι λέω ξεκινάει ακόμα μια σεζόν το Happy Day.

Μακάρι να μας ευλογήσει ο Θεός, να μας θέλετε και εσείς σαν πρωινή σας παρέα και να φτάσουμε στην κατάσταση που είδατε πριν. Θα είμαστε βέβαια λίγο πιο φρέσκοι ελπίζω, γιατί θα έχει εξελιχθεί και η επιστήμη, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα όμως θα έχουμε αυτή την ωραία διάθεση. Θέλω να σας πω ότι φέτος επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά νωρίς πριν από αρκετές εβδομάδες, μας φάνηκε πάρα πολύς ο χρόνος μέχρι να επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δε θα πω πολλά. Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό. Το γούρι μου όπως λέω!» ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη της εκπομπής.

govastiletto.gr -Κατερίνα Καινούργιου: Έκανε έκπληξη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή – Η επίσκεψη στο πλατό μαζί με τη μικρή Ξένια