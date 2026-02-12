Ο Harry Styles φαίνεται αποφασισμένος να μην ζητήσει συγγνώμη για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων στην επερχόμενη περιοδεία του «Together, Together», παρά τις αντιδράσεις των θαυμαστών.

Οι τιμές είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να τον κατηγορούν για απληστία, ωστόσο ο ίδιος παραμένει αμετακίνητος.

Πηγή από το περιβάλλον του τραγουδιστή δήλωσε στο περιοδικό Heat ότι ο Harry Styles θεωρεί πως οι περιοδείες αποτελούν πλέον τον βασικό τρόπο εσόδων για τους καλλιτέχνες.

«Οι περιοδείες κοστίζουν μια περιουσία πριν καν πουληθεί το πρώτο εισιτήριο. Έχει μια τεράστια ομάδα, από στιλίστες και προσωπικό ασφαλείας μέχρι το μάνατζμεντ, και όλοι περιμένουν να πληρωθούν καλά», εξήγησε η πηγή.

Παρά τις επικρίσεις, ο Styles δεν νιώθει ντροπή για τον τρόπο ζωής του. «Του αρέσει να ζει πλουσιοπάροχα και δεν ντρέπεται γι’ αυτό. Ο κόσμος είναι πρόθυμος να πληρώσει για να τον δει και εκείνος θα το εκμεταλλευτεί όσο μπορεί», πρόσθεσε η πηγή.

Συνολικά, ο Harry Styles φαίνεται να κρατά τη στάση ότι οι τιμές αντικατοπτρίζουν την ποιότητα και το μέγεθος των παραγωγών του, αφήνοντας στους fans την επιλογή να συμμετάσχουν ή όχι σε αυτή την εμπειρία.

