Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνιστή τον Harry Styles, ο οποίος ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με θαυμαστή του που τον ακολουθούσε στον δρόμο, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ένα αυτόγραφο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Στα πλάνα, ο τραγουδιστής και ο θαυμαστής φαίνονται να ανταλλάσσουν έντονες χειρονομίες, ενώ ο δεύτερος κρατά αρκετούς δίσκους, τους οποίους ήθελε να υπογράψει ο καλλιτέχνης.

Η παρέμβαση του σωματοφύλακα και η αστυνομία

Ο Harry Styles, ο οποίος φορούσε γκρι καπέλο του μπέιζμπολ και γυαλιά ηλίου, συνοδευόταν από τον σωματοφύλακά του. Παρά την ένταση, ο θαυμαστής συνέχισε να περπατά δίπλα τους για αρκετή ώρα.

Κάποια στιγμή, ο σωματοφύλακας πλησίασε ένα αστυνομικό όχημα και ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβαιναν. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να παρέμβουν και το περιστατικό δεν οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά τους.

😳 Harry Styles goes off on man asking for autograph on NYC street. 🎥: TheImageDirect https://t.co/zHIUDlG4sl — TMZ (@TMZ) October 21, 2026



Πηγή: www.tmz.com

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