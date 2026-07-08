Ένα αμήχανο, αλλά χιουμοριστικό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην τελευταία συναυλία του Harry Styles στο Στάδιο Wembley του Λονδίνου, όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιλήφθηκε πως είχε αφήσει ανοιχτό το φερμουάρ του παντελονιού του.

Ο 32χρονος καλλιτέχνης ολοκλήρωσε ένα εντυπωσιακό σερί 12 συναυλιών στο εμβληματικό στάδιο, με χιλιάδες θαυμαστές να τον αποθεώνουν.

Το απρόοπτο σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά της βραδιάς, την ώρα που ερμήνευε τη μεγάλη επιτυχία «As It Was» μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές.

Τη στιγμή που γονάτισε πάνω στη σκηνή, ο Styles κατάλαβε ότι το φερμουάρ του ήταν ανοιχτό. Με αυθόρμητη αντίδραση το έκλεισε αμέσως, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με απόλυτη ψυχραιμία και χιούμορ, πριν συνεχίσει κανονικά την ερμηνεία του.

Βίντεο από τη στιγμή κυκλοφόρησαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να σχολιάζουν την αφοπλιστική αντίδραση του τραγουδιστή και να αντιμετωπίζουν το περιστατικό με χιούμορ, αποδεικνύοντας πως ακόμη και οι μεγαλύτεροι σταρ έχουν τις…απρόβλεπτες στιγμές τους πάνω στη σκηνή.

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