Η προσπάθεια θαυμάστριας του Harry Styles να βγάλει φωτογραφία πάνω σε κάγκελο, κατά τη διάρκεια συναυλίας του στην Αυστραλία, κατέληξε σε πτώση από μπαλκόνι.

Ο τραγουδιστής είχε μόλις ολοκληρώσει την εμφάνισή του στο Marvel Stadium της Μελβούρνης, το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», όταν, σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκε στο X και μαρτυρίες, μια γυναίκα γύρω στα 30 έπεσε από το κιγκλίδωμα της εξέδρας του δεύτερου επιπέδου, την ώρα που πόζαρε στον φακό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα έπεσε από ύψος αρκετών μέτρων και προσγειώθηκε σε μια σειρά από άδεια καθίσματα, τραυματίζοντας αρκετά μέρη του σώματός της. Αρχικά δέχτηκε τη βοήθεια του προσωπικού ασφαλείας και στη συνέχεια έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί και διασώστες. Λίγο πριν από τις 23:00 μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

How to ruin the rest of your life in just four seconds…

Harry Styles concert at Marvel Stadium Melbourne Australia 28th November 2026

Footage may be distressing for some viewers…

#MarvelStadium #HarryStyles #fall #balcony https://t.co/ZIEpDYpG5I — Terin Mahsout (@TerinMahsout) November 29, 2026

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, υπήρξε ανησυχία για ενδεχόμενο τραυματισμό στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη της γυναίκας. «Έπεσε ακριβώς μπροστά στον σύντροφό μου και σε εμένα, καθώς αποχωρούσαμε. Χτύπησε πολύ δυνατά το ισχίο και την πλάτη της στα καθίσματα από κάτω» έγραψε θεατής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι πολύ χειρότερο. Ο σύντροφός μου είναι νοσηλευτής και έσπευσε να τη βοηθήσει. Είχε τις αισθήσεις της, αλλά υπήρχε ανησυχία για τον αυχένα και τη σπονδυλική της στήλη. Οι διασώστες έφτασαν γρήγορα», πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.

Ένας άλλος θεατής περιέγραψε στο Herald Sun, ότι η γυναίκα έπεσε προς τα πίσω, προσπαθώντας να πιαστεί από το κιγκλίδωμα, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κατέληξε με την πλάτη σε ένα κάθισμα του πρώτου επιπέδου, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο. «Δεν φώναξε ούτε έκλαψε, οπότε καταλάβαμε ότι ήταν σοβαρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλη θαυμάστρια που παρακολούθησε το περιστατικό, δήλωσε ότι είχε αντιληφθεί πως κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς ορισμένες κοπέλες κάθονταν πάνω στο κιγκλίδωμα, για να βγάλουν φωτογραφίες. «Μόλις σήκωσε το πόδι της, είπα: “Θα πέσει” και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα βρέθηκε κάτω. Μας τάραξε πραγματικά, μετά από μια τόσο ωραία συναυλία», δήλωσε.

Εκπρόσωπος του Marvel Stadium δήλωσε ότι η γυναίκα έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, αναμένεται να πάρει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες.

govastiletto.gr – Harry Styles: Ένταση με θαυμαστή στους δρόμους της Νέας Υόρκης