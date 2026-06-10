Για άλλη μια χρονιά, η Τζένη Μπαλατσινού είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Hautes Grecians 2026, το κορυφαίο fashion event υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα. Η λαμπερή βραδιά, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, ήταν μια αληθινή γιορτή της δημιουργίας και της τέχνης. Στην πασαρέλα έδωσαν το «παρών» καταξιωμένοι Έλληνες και ξένοι σχεδιαστές, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές συλλογές που αποθέωσαν την έμπνευση και την υψηλή αισθητική.

Το παρών στην εκδήλωση μόδας έδωσαν πολλοί επώνυμοι μεταξύ αυτών ο Λάκης Γαβαλάς, η Έβελυν Καζαντζόγλου, η Έλενα Γαλύφα, η Νατάσα Παζαΐτη και άλλοι.

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν για την ενίσχυση του έργου της ΕΛΙΖΑ, ενώ πλήθος εκπροσώπων από τον χώρο της μόδας, της επιχειρηματικότητας και της showbiz βρέθηκαν εκεί για να στηρίξουν τον θεσμό.

Στο πλευρό της Τζένης Μπαλατσινού βρέθηκε, όπως πάντα, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος στηρίζει διακριτικά κάθε σημαντική της στιγμή. Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους, ενώ δεν έλειψαν και οι τρυφερές στιγμές μεταξύ τους.

Δείτε όλους τους επώνυμους που βρέθηκαν στο Hautes Grecians 2026:

Τζένη Μπαλατσινού-Βασίλης Κικίλιας

Τζένη Μπαλατσινού-Λάκης Γαβαλάς

Έβελυν Καζαντζόγλου-Πλάτων Παπαγιαννόπουλος-Έλενα Γαλύφα-Λάκης Γαβαλάς

Βασίλης Κικίλιας-Τζένη Μπαλατσινού

Βασίλης Κικίλιας-Τζένη Μπαλατσινού-Νατάσα Παζαΐτη

Λάκης Γαβαλάς

Ιωάννης Παπαζήσης-Αναστασία Παντούση

Έλενα Γαλύφα

Νατάσα Παζαΐτη

Ραμόνα Βλαντή

Τζένη Μπαλατσινού-Νατάσα Παζαΐτη

Βασίλης Κικίλιας

Πολύδωρος Βογιατζής-Άλκηστις Πουλοπούλου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Τα φιλιά Μπαλατσινού – Κικίλια στο Hautes Grecians που μαγνήτισαν τα βλέμματα