Τις όμορφες στιγμές που περνούσε με αγαπημένα της πρόσωπα μοιραζόταν η Hayden Panettiere λίγες εβδομάδες πριν από τον ξαφνικό θάνατό της.

Η 36χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», αλλά και την ταινία «Scream», έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 16 Αυγούστου, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Το τελευταίο διάστημα, η Hayden Panettiere ήταν ιδιαίτερα ενεργή στα social media, κυρίως με αφορμή την προώθηση των απομνημονευμάτων της, «This Is Me: A Reckoning», που κυκλοφόρησαν στις 19 Μαΐου.

Η τελευταία ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ήταν στις 27 Ιουλίου.

Σε αυτήν, η ηθοποιός εμφανιζόταν να περνά όμορφες στιγμές μαζί με τον φίλο της και φωτογράφο Randall Sullivan.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Hayden Panettiere είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Όμορφες στιγμές και καλοί φίλοι».