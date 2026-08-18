Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τον ξαφνικό θάνατο της Hayden Panettiere, της ηθοποιού που αγαπήθηκε μέσα από τις σειρές «Heroes» και «Nashville» και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Η ηθοποιός εντοπίστηκε την Κυριακή, χωρίς τις αισθήσεις της, σε διαμέρισμα στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας, όπου διέμενε προσωρινά.

Η κλήση στο 911 και οι προσπάθειες των διασωστών

Όπως έγινε γνωστό, οι Αρχές δέχτηκαν κλήση στο 911 στις 13:51 από άνθρωπο του περιβάλλοντός της, ο οποίος τη βρήκε σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.

Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να την επαναφέρουν, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η Hayden Panettiere διαπιστώθηκε νεκρή στις 14:32.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση για τα αίτια του θανάτου της.

Στο διαμέρισμα εντοπίστηκε φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση υπερβολικής δόσης οπιοειδών, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα.

Η νεκροψία δεν έδειξε ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή τραυματισμού, ενώ η τελική αιτία αναμένεται να προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών εξετάσεων.

Η ηθοποιός επρόκειτο να γιορτάσει τα 37α γενέθλιά της την Παρασκευή. Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί της το τελευταίο διάστημα περιέγραψαν μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της.

Ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία «Sleepwalker», Justin Chatwin, δήλωσε πως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων φαινόταν «πολύ μόνη» και πως αντιμετώπιζε δυσκολίες.

Στο παρελθόν, η Hayden Panettiere είχε μιλήσει δημόσια για τις προσωπικές της μάχες, μεταξύ άλλων με την επιλόχεια κατάθλιψη και τον εθισμό. Το 2018 είχε αποφασίσει να παραχωρήσει την πλήρη επιμέλεια της κόρης της, Kaya, στον πρώην αρραβωνιαστικό της, Wladimir Klitschko.

Ο θάνατος του αδελφού της που δεν ξεπέρασε ποτέ

Μία ακόμη βαθιά πληγή στη ζωή της Hayden Panettiere αποτέλεσε ο θάνατος του αδελφού της, Jansen, το 2023. Η απώλεια αυτή την είχε επηρεάσει έντονα και, όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια, ήταν κάτι που πίστευε πως δεν θα κατάφερνε ποτέ πραγματικά να ξεπεράσει.

Govastiletto.gr – Hayden Panettiere: Η τελευταία ανάρτηση πριν από τον θάνατό της