Η Heidi Klum, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Glamour Germany, περιέγραψε τη διάγνωσή της με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας) ως θετικό στοιχείο της προσωπικότητάς της, χαρακτηρίζοντάς την ως «υπερδύναμη».

Το 52χρονο super model και παρουσιάστρια εξήγησε πως η ΔΕΠΥ της επιτρέπει να διαχειρίζεται πολλαπλά project ταυτόχρονα, προσφέροντάς της ενέργεια και δημιουργικότητα που αξιοποιεί στην καριέρα, στην οικογένεια και στην προσωπική ζωή.

«Βλέπω τη ΔΕΠΥ ως κάτι θετικό, γιατί μου επιτρέπει να κάνω περισσότερα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι η υπερδύναμή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

