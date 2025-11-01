Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Heidi Klum για άλλη μια φορά έκλεψε τις εντυπώσεις με την μεταμφίεσή της στο Halloween.

Το διάσημο μοντέλο που έχει χαρακτηριστεί «βασίλισσα του Halloween» λόγω των ευφάνταστων εμφανίσεων που κάνει κάθε φορά, φέτος εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία και μεταμορφώθηκε με επιτυχία σε Μέδουσα για το πάρτι που διοργάνωσε η ίδια για μία ακόμη χρονιά στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας στη Vogue η Heidi Klum εξήγησε ότι έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή, αφού η φιγούρα της Μέδουσας τη συναρπάζει και ήθελε να τη φέρει στο σήμερα.

«Ήθελα να εξερευνήσω τα κλασικά τέρατα της μυθολογίας και να επανεφευρέσω ένα με σύγχρονο τρόπο. Η Μέδουσα ξεχώρισε για μένα ως πραγματικά εμβληματική, μυστηριώδης και ταυτόχρονα άγρια. Ο θρύλος ότι μετατρέπει ανθρώπους σε πέτρα έχει συναρπάσει το κοινό επί αιώνες. Στα μουσεία, αμέτρητοι πίνακες και γλυπτά απεικονίζουν τη δύναμή της, μια απόδειξη του πόσο τρομακτική και συναρπαστική παραμένει», είπε χαρακτηριστικά η Γερμανίδα καλλονή.

Ο σύζυγός της, Tom Kaulitz, τη συνόδευσε στο ετήσιο Halloween πάρτι της, ντυμένος ως στρατιώτης, που μετατράπηκε σε πέτρα, αντικρίζοντας τη Μέδουσα.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο:

