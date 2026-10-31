Το Halloween γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Οκτωβρίου και έχει τις ρίζες του στην αγγλοσαξονική παράδοση. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πραγματοποιείται την παραμονή της Ημέρας των Αγίων Πάντων, η οποία τιμάται την 1η Νοεμβρίου.

Η Ημέρα των Νεκρών είναι μια παραδοσιακή γιορτή με ρίζες στην Κεντρική Αμερική, η οποία γιορτάζεται κυρίως στο Μεξικό, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή, καθώς σύμφωνα με την παράδοση οι ψυχές τους επιστρέφουν συμβολικά στη Γη για να συναντήσουν τις οικογένειές τους.

Από το 2008, η Ημέρα των Νεκρών έχει ενταχθεί στον κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Το Halloween αποτελεί (για τους περισσότερους πλέον) μια γιορτή διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Άνθρωποι σε πολλές χώρες φορούν τρομακτικές ή ευφάνταστες στολές, στολίζουν σπίτια και καταστήματα και διοργανώνουν θεματικά πάρτι.

Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά έθιμα είναι οι σκαλισμένες κολοκύθες και το γνωστό «trick or treat», κατά το οποίο τα παιδιά μεταμφιέζονται και επισκέπτονται γειτονικά σπίτια ζητώντας γλυκά.

Κάθε χρόνο, οι ευφάνταστες στολές του Halloween κλέβουν την παράσταση, τόσο από τον κόσμο όσο και από τους celebrities. Ωστόσο, υπάρχει μία γυναίκα που έχει συνδέσει το όνομά της με τη γιορτή και δικαίως θεωρείται η «βασίλισσα του Halloween».

Η Heidi Klum έχει καθιερώσει το δικό της ξεχωριστό έθιμο για το Halloween, διοργανώνοντας κάθε χρόνο το περίφημο πάρτι Heidiween. Η παράδοση ξεκίνησε πριν από 26 χρόνια, όταν ήταν μόλις 27 ετών και έκτοτε οι μεταμφιέσεις της γίνονται κάθε φορά αντικείμενο συζήτησης.

Η Heidi Klum δεν φοβάται τις υπερβολές. Μάλιστα, για ορισμένες από τις μεταμορφώσεις της χρειάστηκαν ώρες στο μακιγιάζ, ενώ το κόστος και η πολυπλοκότητα των κοστουμιών της ανεβάζουν κάθε χρόνο τον πήχη.

Με αφορμή το φετινό Halloween, θυμόμαστε τις μεταμφιέσεις της που ξεχώρισαν και θα θυμόμαστε για καιρό:

2025 – MEDUSA 🐍

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2023 – Peacock 🦚

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2022 – Σκουλήκι

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2015 – Jessica Rabbit

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2019 – Εξωγήινος

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2016 – 5 κλώνοι «Heidis»

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2013 – Γιαγιά

2011 – Πίθηκος

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2018 – Fiona, Shrek

2024 – E.T

Τι θα φορέσει η Heidi Klum το Halloween του 2026;

Κάθε χρόνο, οι θαυμαστές της περιμένουν με αγωνία να ανακαλύψουν ποια θα είναι η επόμενη μεταμόρφωσή της.

Έχοντας ήδη εμφανιστεί ως ηλικιωμένη εκδοχή του εαυτού της, η Heidi Klum αφήνει ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τη φετινή της εμφάνιση.

Το πάρτι της, άλλωστε, αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events της 31ης Οκτωβρίου, με πλήθος διασημοτήτων να δίνουν το «παρών».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι αναμένουμε να δούμε τη φετινή της μεταμφίεση!