Το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο και συγκεκριμένα στη Galleria Vittorio Emanuele II το Vogue World 2026, γιορτάζοντας την θεμελιώδη συνεισφορά της Ιταλίας στη μόδα για παραπάνω από έναν αιώνα.

Από τις πιο σέξι και εντυπωσιακές παρουσίες ήταν αναμφισβήτητα η Γερμανίδα καλλονή και πρώην supermodel, Heidi Klum.

Η Heidi Klum έδωσε το παρών στο event της Vogue φορώντας μία μαύρη δαντελένια και αποκαλυπτική custom δημιουργία της καταξιωμένης Ελληνίδας σχεδιάστριας, Σίλιας Κριθαριώτη (Celia Kritharioti), η οποία αναδείκνυε το καλλίγραμμο κορμί της ενώ η δαντέλα αποκάλυπτε με κομψό τρόπο σημεία του σώματός της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Να σημειώσουμε πως η Heidi Klum έχει επιλέξει επανειλημμένα δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας για εμφανίσεις της, κόκκινα χαλιά, τηλεοπτικά προγράμματα, αλλά και για τους τελικούς του «Germany’s Next Topmodel».

Αξίζει να αναφέρουμε πως η Heidi Klum βρέθηκε στο μεγάλο event μόδας συνοδευόμενη από την ίδια τη σχεδιάστρια, η οποία ήταν εξίσου εντυπωσιακή και σέξι.

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