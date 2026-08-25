Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Heidi Klum, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα στιγμιότυπο από τη διαμονή της σε ξενοδοχείο.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, το μοντέλο ανοίγει τις κουρτίνες του δωματίου της και κατευθύνεται προς τη βεράντα, φορώντας ένα λιλά μπικίνι και κρατώντας μια τσάντα στον ώμο της.

Αφού φτάνει στην άκρη της βεράντας, απολαμβάνει για λίγο τη θέα και στη συνέχεια επιστρέφει στο εσωτερικό του δωματίου.

«Όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Δεν θέλω να τελειώσει ποτέ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, εκφράζοντας τη διάθεσή της να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται η καλοκαιρινή ανεμελιά.

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