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Η Heidi Klum μοιράστηκε μια τόπλες φωτογραφία της δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας ότι έχει ζέστη στο Λος Άντζελες.
Η 53χρονη Γερμανίδα καλλονή ανέβασε, την Πέμπτη 8/10, ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της.
«Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά.
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Heidi Klum στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, όπου βρέθηκε μαζί με τη 16χρονη κόρη της, Lou.
Οι δυο τους παρακολούθησαν την επίδειξη της Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2027, στις 3 Οκτωβρίου, καθισμένες στην πρώτη σειρά.
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