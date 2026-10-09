Η Heidi Klum μοιράστηκε μια τόπλες φωτογραφία της δίπλα σε πισίνα, σχολιάζοντας ότι έχει ζέστη στο Λος Άντζελες.

Η 53χρονη Γερμανίδα καλλονή ανέβασε, την Πέμπτη 8/10, ένα στιγμιότυπο στο Instagram, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένη, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της να βρίσκεται δίπλα της.

«Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά και ένα emoji με φωτιά.