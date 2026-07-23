Η Heidi Klum πόζαρε τόπλες στην παραλία, παράλληλα τρώγοντας πατατάκια, ενώ ήταν καθισμένη στην άμμο.

Το 53χρονο μοντέλο ανέβασε, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στο πλαίσιο διαφημιστικής καμπάνιας.

Η Heidi Klum συνεργάστηκε με γερμανική εταιρεία σνακ για μια συλλεκτική σειρά με πατατάκια, η συσκευασία των οποίων φέρει τη φωτογραφία της. Στο κλιπ, το μοντέλο εμφανίζεται να φοράει καπέλο, γυαλιά ηλίου και το κάτω μέρος του μαγιό της, κρύβοντας με τα χέρια της στο στήθος της.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Μετά τη φωτογράφιση, η Heidi Klum έκανε μια βουτιά στη θάλασσα μαζί με τον σκύλο της, εξακολουθώντας να είναι τόπλες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heidi Klum (@heidiklum)

Η νέα συνεργασία της έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της ότι ο σύζυγός της, Tom Kaulitz ήταν εκείνος που την ενθάρρυνε να αποδεχτεί μια πιο γεμάτη σιλουέτα, ύστερα από την πίεση που είχε δεχτεί για την εικόνα του σώματός της στο χώρο του μόντελινγκ.

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