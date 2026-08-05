Η Heidi Klum απόλαυσε χαλαρές και τρυφερές στιγμές δίπλα στον σύζυγό της Tom Kaulitz, με το γνωστό μοντέλο να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραλία.

Η 53χρονη σταρ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από τις διακοπές της, όπου εμφανίζεται να περνά χρόνο στη θάλασσα μαζί με τον σύζυγό της και το αγαπημένο τους σκυλάκι.

Το μοντέλο μοιράστηκε επίσης μια πιο παιχνιδιάρικη πλευρά της, ποζάροντας ανάμεσα σε κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, ενώ έδειξε στους followers της και ένα βραδινό look με μαύρες δαντελένιες κάλτσες.

«Δεν χρειάζεται λεζάντα», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή της, αφήνοντας τις εικόνες να μιλήσουν από μόνες τους.

Η Heidi Klum και ο Tom Kaulitz αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz, με τη σχέση τους να χαρακτηρίζεται από έντονη τρυφερότητα και συχνές κοινές εμφανίσεις.

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