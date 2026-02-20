H&M: Οι διάσημοι καλεσμένοι που έδωσαν το «παρών» στο exclusive fashion event στο ιστορικό κτίριο Amalias 36

Η νέα συλλογή H&M Studio S/S 2026 παρουσιάστηκε, το απόγευμα της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου, σε ένα exclusive fashion event που μετέτρεψε το Amalias 36 στο πιο viral spot της σεζόν. Σε ένα σκηνικό σύγχρονης αισθητικής, με μίνιμαλ πολυτέλεια και fashion ενέργεια, λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της μόδας και της showbiz έδωσαν το «παρών» για να ανακαλύψουν από κοντά το νέο κεφάλαιο του brand.

Λίγα λόγια για τη συλλογή

Η H&M Studio Spring/Summer 2026 αποτελεί το main fashion drop της σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, έχοντας ήδη παρουσιαστεί ψηφιακά μέσα από εντυπωσιακό lookbook. Η συλλογή εστιάζει σε ανεστραμμένες και ασύμμετρες γραμμές, σύγχρονες σιλουέτες και καινοτόμες κατασκευές που ισορροπούν ανάμεσα στη δυναμικότητα και τη θηλυκότητα. Statement κομμάτια, έντονες αποχρώσεις και elevated tailoring συνθέτουν μια γκαρνταρόμπα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν οι: Έντι Γαβριηλίδης, Υβόννη Ντόστα, Evangelia, Βενετία Καμάρα, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Ραμόνα Βλαντή, Τόνια Σωτηροπούλου, Φαίη Σκορδά, Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, Ανέστης Ευαγγελόπουλος, Γιώργος Καράβας, Μαρία Ηλιάκη, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Έβελυν Καζαντζόγλου, Έλενα Γαλύφα, Βάλια Χατζηθεοδώρου, Κέισι Μίζιου, Λάκης Γαβαλάς, Γιώργος Ντάβος, Νικολίνα Νικολούζου, Μαρία Παπαγεωργίου, Ελένη Τσολάκη και Μίνα Μπιράκου.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

