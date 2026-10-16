Στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, ένα εντυπωσιακό event, αφιερωμένο στη νέα, πολυσυζητημένη συνεργασία της H&M με τον διεθνούς φήμης σχεδιαστή Elie Saab.

Πλήθος εκπροσώπων της ελληνικής showbiz, δημοφιλείς παρουσιαστές, μοντέλα και fashion lovers έδωσαν το «παρών» στο λαμπερό πάρτι, γιορτάζοντας τη μόδα, την υψηλή αισθητική και τη δημιουργικότητα σε μια βραδιά γεμάτη στυλ και κομψότητα.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Αθηνά Οικονομάκου, η Κατερίνα Καινούργιου, η Μαρία Ηλιάκη και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, οι οποίες βρέθηκαν στην εκδήλωση, μαζί με πολλούς ακόμη εκπροσώπους της εγχώριας κοσμικής ζωής.

Οι επώνυμοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα συλλογή, να συνομιλήσουν με ανθρώπους της μόδας και να απολαύσουν τη βραδιά σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε τη σύγχρονη αισθητική με τη διαχρονική πολυτέλεια.

Η συνεργασία H&M x Elie Saab φέρνει στο προσκήνιο τη χαρακτηριστική σχεδιαστική ταυτότητα του Λιβανέζου δημιουργού, ο οποίος έχει ντύσει με τις δημιουργίες του μερικές από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή-Ελένη Τσολάκη

Κατερίνα Καινούργιου

Σταματίνα Τσιμτσιλή-Λάκη Γαβαλάς-Ελένη Τσολάκη

Έλενα Γαλύφα

Μπέττυ Μαγγίρα

Δανάη Βαρθολομάτου

Κάτια Δέδε

Ελένη Τσολάκη

Ηλίας Γκότσης

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Μαρία Ηλιάκη

Αθηνά Οικονομάκου

Ραμόνα Βλαντή

Χρυσιάννα Ανδριοπούλου

Γιώργος Καράβας

Κατερίνα Ευαγγελινού

Νικολέττα Ράλλη

Σάρα Εσκενάζη

Ζενεβιέβ Μαζαρί

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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