Σε ηλικία 71 ετών έφυγε από τη ζωή η Κάθριν Ο’ Χάρα, η οποία έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της μητέρας στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» – Home Alone, δίπλα στον Μακόλεϊ Κάλκιν.

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον «Κέβιν», λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, μοιράστηκε ένα βαθιά συγκινητικό «αντίο», εκφράζοντας τη λύπη και την αγάπη του για την ηθοποιό που υπήρξε καθοριστική στη ζωή του.

Στο μήνυμά του, ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγραψε: «Μαμά. Νόμιζα ότι είχαμε χρόνο. Ήθελα περισσότερα. Ήθελα να καθίσω σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά να πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».