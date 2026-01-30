Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η αυτοκρατορία της Huda Beauty, καθώς η ιδρύτριά της, Huda Kattan, δέχεται σφοδρά πυρά για τη στάση της απέναντι στο ιρανικό καθεστώς. Η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας κατηγορείται ότι λειτούργησε ως “φερέφωνο” της κρατικής προπαγάνδας, γεγονός που πυροδότησε ένα μαζικό κίνημα μποϊκοτάζ διεθνώς, θέτοντας σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που έχτιζε επί χρόνια.

Η οργή ξέσπασε όταν η Huda Kattan κοινοποίησε ένα βίντεο που απεικόνιζε φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στην Τεχεράνη να καίνε φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεζά Παχλαβί.

Πολλοί Ιρανοί έσπευσαν να την κατηγορήσουν ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα των κινητοποιήσεων στη χώρα και ότι αποσιωπά τις φωνές εκείνων που μάχονται κατά του καθεστώτος.

Οι επικριτές της τονίζουν πως η ανάρτηση αυτή δεν αποτελεί πράξη ακτιβισμού, αλλά επικίνδυνη παραπληροφόρηση που ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές ενός καθεστώτος που κατηγορείται διεθνώς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απάντηση της 42χρονης επιχειρηματία

Η 42χρονη επιχειρηματίας διέψευσε ότι στηρίζει το καθεστώς, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει αρκετά για την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας.

«Βλέπω πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο να λένε ότι είμαι υπέρ του καθεστώτος. Ειλικρινά, δεν είμαι υπέρ του καθεστώτος, αλλά επίσης δεν γνωρίζω αρκετά για το καθεστώς. Έχω ακούσει πολλά αντικρουόμενα πράγματα», δήλωσε η ίδια.

Στο παρελθόν, η Huda Kattan είχε δεχθεί ξανά σφοδρή κριτική για συνωμοσιολογικά βίντεο στο TikTok που χαρακτηρίστηκαν ως αντισημιτική παραπληροφόρηση, οδηγώντας στην αφαίρεση του περιεχομένου από την πλατφόρμα.

