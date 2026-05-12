Ο Hugh Laurie βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας, και πιο συγκεκριμένα στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο διάσημος ηθοποιός, γνωστός ως Dr. House, ταξίδεψε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας σειράς του αμερικανικού δικτύου Peacock, με τίτλο «Dig».

Ο Hugh Laurie απαθανατίστηκε μαζί με δύο από τους συμπρωταγωνιστές του να γυρίζουν μια σκηνή σε ταβέρνα, περιτριγυρισμένοι από μέλη του συνεργείου.

Τη σκηνοθεσία του Dig έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης των σειρών «Entourage», «Τhe Office» και «Parks and Recreation», o Dean Holland. Το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή των Amy Poehler και Michael Schur και βασίζεται στο βιβλίο «Ανασκαφές» της Kate Myers.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια απομακρυσμένη ανασκαφή στην Ελλάδα, όπου μια ομάδα τεσσάρων γυναικών εργάζεται κάτω από τον ήλιο και την πραγματικότητα της εργασίας σε σκληρές συνθήκες. Εκεί, ανακαλύπτουν ένα αρχαίο αντικείμενο, που δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Στην «Εντατική» ξανά ο George Clooney και ο Hugh Laurie για να σώσουν τον Jimmy Kimmel! (απολαυστικό βίντεο)