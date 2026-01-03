Η 44χρονη Alessandra Ambrosio μοιράστηκε πρόσφατα με τους followers της στα social media φωτογραφίες από την ηλιοθεραπεία της, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Το διάσημο μοντέλο ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram εικόνες με κόκκινο μαγιό, όπου σε αρκετά στιγμιότυπα εμφανίζεται χωρίς το πάνω μέρος του μπικίνι, απολαμβάνοντας τον ήλιο δίπλα στην πισίνα.

Η Alessandra φαίνεται να απολαμβάνει τις χαλαρές στιγμές της με στιλ και αυτοπεποίθηση.

Πηγή: instagram

