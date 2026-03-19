Στα δικαστήρια οδηγείται η κόντρα της Αγγελικής Ηλιάδη με την οικογένεια Λαζαρίδη. Η αδελφή του επιχειρηματία, εξοργισμένη από τις καταγγελίες της τραγουδίστριας στην Ελίνα Παπίλα, κατέθεσε μήνυση και αγωγή για προσβολή μνήμης νεκρού και συκοφαντική δυσφήμηση.

Η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξή της ανέφερε σε κακοποιητική συμπεριφορά του επιχειρηματία, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ πριν 18 χρόνια, σε βάρος της. Μάλιστα, η τραγουδίστρια έκανε λόγο για ένα καθεστώς φόβου μέσα στο οποίο ζούσε επί πέντε χρόνια που ήταν ζευγάρι. Η αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη, Λίτσα Λαζαρίδη, που εξ αρχής είχε εκφράσει την ενόχλησή της με τα όσα δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη, αποφάσισε τελικά, μετά την κυκλοφορία ολόκληρης της συνέντευξης να προχωρήσει σε μήνυση.

«Μίλησα χθες με την αδελφή του Μπάμπη Λαζαρίδη. Είναι πολύ αναστατωμένη, πολύ στεναχωρημένη, πολύ θυμωμένη. Κι ενώ πριν δει την ολοκληρωμένη συνέντευξη υπήρχαν πιθανότητες να μην προχωρήσει σε μήνυση, μετά τη συνέντευξη, χθες, αργά το βράδυ μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες διότι θεωρεί ότι προσβάλλεται βάναυσα η μνήμη του αδελφού της… Θα γίνει μήνυση και αγωγή για προσβολή της προσωπικότητας. Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα γίνει μήνυση και στην εκπομπή… » ανέφερε το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου στην εκπομπή Buongiorno η δικηγόρος της Λίτσας Λαζαρίδη.

«Η κυρία Μαλλιωτάκη, μέχρι τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη, δεν είχε πάρει διαζύγιο μαζί του. Ήταν η μοναδική μόνιμη σύζυγος. Η Αγγελική Ηλιάδη ήταν μια παράλληλη σχέση…Υπήρχαν πολλά ζητήματα στο κληρονομικό κομμάτι, τα οποία ξεκαθαρίστηκαν στην πορεία…» πρόσθεσε στη συνέχεια.

Και κατέληξε: «Η Μαρία Λαζαρίδη είναι πολύ πονεμένη γυναίκα που έχασε το παιδί της. Μέχρι τον Σεπτέμβριο που έπαθε εγκεφαλικό, επικοινωνούσε μαζί μου και μου εξέφραζε τον πόνο της… Και γνωρίζοντας η κυρία Ηλιάδη ότι η μητέρα του Μπάμπη Λαζαρίδη είναι βαριά άρρωστη με εγκεφαλικό, θα έπρεπε να σεβαστεί το γεγονός αυτό, αντί να προχωρήσει σε μια συνέντευξη και να προκαλέσει ψυχικό πόνο στην οικογένεια».

